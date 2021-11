Insécurité aux portes du Nord de Paris, de Clignancourt à la Villette, les riverains excédés

Police

Dealeurs, vendeurs à la sauvette, espace public dégradé... les habitants des portes de Clignancourt, de la Chapelle, d’Aubervilliers et de la Villette, au nord de Paris ne supportent plus leur quotidien selon Le Parisien.

« Je regarde par-dessus mon épaule quand je rentre chez moi. J’hésite à sortir quand je vois les trafiquants qui squattent la place… » s’émeut Fatima, dont l’appartement donne sur la porte de Clignancourt. Jeudi, à ce même endroit, un homme a été frappé d’un coup de machette dans le dos. Une altercation entre deux vendeurs de cigarettes, selon les témoins de la scène. ajoute Le Parisien.

Chaque journée est ici un éternel recommencement. « C’est généralement assez calme le matin. Puis tout bascule vers 14 heures, analyse Xavier. Là, vendeurs et trafiquants s’approprient les lieux, parfois dans la tension. Et puis cela devient invivable pour nous. On se sent menacés. »

Pourtant, si l’on en croit la préfecture de police, aucune alerte particulière n’est à relever dans ces secteurs. « Depuis le mois d’octobre, date d’arrivée des toxicomanes porte de la Villette, aucune augmentation de la délinquance en lien avec les phénomènes décrits n’a été constatée »