Inflation et pouvoir d’achat : le gouvernement pourrait augmenter les taxes sur les paquets de cigarettes

Le gouvernement envisage de taxer davantage le tabac dans le cadre des Projets de loi de finances et de financement de la Sécurité sociale (PLFSS)

Le gouvernement envisage de taxer davantage le tabac, selon une information des Echos et du Parisien. Alors que les Projets de loi de finances et de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) seront présentés ce lundi, la règle automatique d’augmentation des droits d’accises en fonction de l’inflation pourrait être revue.

Actuellement, la loi indique que cette hausse doit être calculée par rapport à celle des prix de l’année N-2, et avec un plafonnement à 1,8 %. Avec ce mode de calcul et le plafonnement bien plus bas que l’inflation, les cigarettes et le tabac à rouler étaient clairement protégés par l’augmentation des prix.

Selon des informations du Parisien, le ministère de la Santé souhaiterait déplafonner ce mode de calcul en modifiant la législation dans le PLFSS, pour prendre pour base l’année N-1. Soit des hausses des droits de 5 % à 6 % début 2023 (selon l’inflation constatée en 2022), « voire 7,5 % en additionnant les hausses de prix constatées sur 2021 et 2022 », d’après Les Échos.

Les paquets de cigarettes les plus vendus pourraient donc coûter 70 centimes de plus. Par exemple, un paquet de Marlboro, l’une des marques les plus vendues en France, pourrait passer de 10,50 euros à plus de 11 euros.

La mesure n’est pas encore totalement tranchée. Certains élus l’estiment très impopulaire — dans un contexte de forte inflation avec notamment la hausse du prix du gaz et de l’électricité en 2023 — et alors que la France compte 15 millions de fumeurs. Les buralistes redoutent également cette nouvelle hausse.