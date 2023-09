Inflation alimentaire : la ministre Olivia Grégoire plaide pour que "les cours de cuisine rentrent à l'école", vives critiques à gauche

Olivia Grégoire à l'issue du Conseil des ministres, dans la cour de l'Elysée.

La ministre déléguée chargée des PME, du Commerce, de l'artisanat et du Tourisme assure "qu'il faut réapprendre à cuisiner des produits bruts". Olivia Grégoire était interrogée par des lecteurs de Sud-Ouest.

Interrogée par des lecteurs de Sud-Ouest, la ministre déléguée chargée des PME, du Commerce, de l'artisanat et du Tourisme, Olivia Grégoire, a confié qu’elle était favorable à l'introduction des cours de cuisine dans le milieu scolaire. Cette proposition est intervenue dans le cadre d’une question posée sur l'inflation alimentaire :

"Je crois aussi qu’il faut réapprendre à cuisiner des produits bruts, pour éviter d’acheter les produits 'tout prêts', plus chers. Il faut que les cours de cuisine rentrent à l'école. Il y a un vrai enjeu de grand-mère d’éducation à la petite cuisine du quotidien".

Ces déclarations ont suscité l’indignation des figures politiques de la gauche :

"S'il n'y a pas de pain, mangez de la brioche", a ironisé sur le réseau social X le leader de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon.

Olivier Faure (PS) s’est aussi emparé de ce sujet et a critiqué Olivia Grégoire :

"Même plus envie d’en rire. Chaque semaine, l’un d’entre eux dévoile leur inconscient : le mépris social en lieu et place de la justice".

Face à ce début de polémique, la ministre Olivia Grégoire a réagi dans un message sur X, critiquant la formulation d’un article de BFMTV sur cette question :

"Regrettable de résumer en quelques mots et en un tweet prêtant à la polémique un message pourtant de bon sens : privilégier les produits bruts aux produits transformés, c'est bon pour la santé et pour le porte-monnaie, et pas seulement en période d'inflation".