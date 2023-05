Industrie : Emmanuel Macron annonce 700 millions d'euros pour améliorer les formations aux « métiers d'avenir »

Emmanuel Macron s'exprime lors de la réunion "Accélérer notre réindustrialisation" réunissant des chefs d'entreprise, des associations à l'Elysée, le 11 mai 2023.

Emmanuel Macron souhaite accélérer les réformes et les projets afin de participer à la réindustrialisation du pays. Le chef de l’Etat a dévoilé ce jeudi de nouvelles mesures visant à donner un coup de fouet à la réindustrialisation de la France, selon des informations du Figaro. Devant des acteurs industriels, des chefs d'entreprise, des élus, des représentants d'associations et plusieurs ministres, Emmanuel Macron a défendu son bilan en la matière et a dévoilé ses objectifs.

Emmanuel Macron a regretté une désindustrialisation qu’on « a parfois laissé faire », en raison selon lui d'un « choix presque idéologique ». Le résultat de ces quarante années durant lesquelles « la France s'est davantage désindustrialisée que les autres pays en Europe » a « créé des dépendances » coûteuses, en particulier lors de la crise sanitaire.

Emmanuel Macron a également pointé le développement industriel massif des Etats-Unis et de la Chine. « Nous n’avons pas vocation à devenir les consommateurs de l’industrie américaine. C’est un enjeu de souveraineté ».

La dynamique d’industrialisation que souhaite accélérer le président de la République va nécessiter la création de nombreux emplois industriels. Afin que ces postes soient pourvus, Emmanuel Macron a annoncé que 700 millions d’euros seront investis pour améliorer les formations aux métiers d’avenir.

Imitant l’exemple de l’Inflation reduction act (IRA) aux Etats-Unis, Emmanuel Macron a annoncé la création d’un crédit d’impôt industrie verte. Ce mécanisme sera « très simple, visible pour les industriels et immédiat ». Il doit permettre de déclencher « 20 milliards (d’euros) d’investissements d’ici 2030 » sur le territoire national, selon Bercy.

Ce crédit d’impôt pourra bénéficier aux technologies « identifiées dans les textes européens », comme les batteries, les pompes à chaleur, les éoliennes ou les panneaux solaires. Il permettra de lutter contre la concurrence d’autres nations exportant ces biens.