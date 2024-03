Impôts : Bayrou appelle le gouvernement à « ouvrir une discussion » sur une hausse ciblée

François Bayrou.

François Bayrou a appelé ce lundi le gouvernement et les parlementaires à discuter d'une hausse ciblée des impôts.

«Une discussion peut être ouverte. Le ministre de l'Économie et des Finances est en train de préparer le budget de l'année prochaine (...) Il est bon que le gouvernement et les parlementaires s'asseyent autour de la table et qu'ils explorent librement», a-t-il déclaré sur RTL, interrogé sur la probable annonce mardi par l'Insee d'un déficit public en 2023 nettement supérieur aux 4,9% (du PIB) initialement prévus. Taxer les entreprises réalisant des superprofits ou versant des superdividendes est une piste envisagée.

«S'il y a des mesures de rééquilibrage, il faut qu'elles aillent vers ceux qui ont le plus de moyens, y compris le plus de moyens en fonction de la crise, sans casser l'image de la France qui permet d'attirer les investisseurs», a-t-il ajotué.