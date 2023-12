Immigration: les députés RN voteront contre si le texte contient des mesures de régularisation

Marine Le Pen

Une commission mixte paritaire (CMP) composée de sept députés, dont le député RN Yoann Gillet, et sept sénateurs doit se réunir lundi pour tenter de s'accorder sur un texte commun. Si cette réunion a bien lieu, le projet de loi immigration serait soumis au vote des deux chambres du Parlement.

« Nous avons donné mandat à Yoann Gillet et à sa suppléante Edwige Diaz de faire sauter les mesures pro-immigration », a expliqué à l'AFP le secrétaire général du groupe RN à l'Assemblée nationale, Renaud Labaye, un proche de Marine Le Pen.

Mais le RN pourrait se heurter aux choix des LR et des centristes et cette CMP pourrait reprendre les grandes lignes de la version votée par le Sénat mi-novembre, conservant la possibilité de régulariser des sans-papiers qui travaillent dans des secteurs en tension, au cas par cas et sous la responsabilité des préfets. SI cette option se réalise et en cas de nouvel examen du texte dans l'hémicycle du Palais Bourbon, les députés « voteront contre », a indiqué à l'AFP un député RN.

« C'est une ligne rouge: tant que ces mesures de régularisation figureront dans le texte, on ne pourra pas le voter », a développé Renaud Labaye.