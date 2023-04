Immeuble effondré à Marseille : entre « quatre et une dizaine de personnes » seraient sous les décombres, selon Gérald Darmanin

Des pompiers se tiennent à côté d'une pelleteuse transportant des décombres sur le site de l'immeuble effondré à Marseille, rue de Tivoli, le 9 avril 2023.

Un immeuble de quatre étages s’est effondré dans le centre-ville de Marseille, dans la nuit de samedi à dimanche. Les faits se sont déroulés au 17, rue de Tivoli, dans un secteur résidentiel en bordure du quartier de la Plaine. Une course contre la montre est engagée. Les secouristes ne sont pas en mesure d’accéder au site à cause d’un violent incendie qui n’est toujours pas éteint.

Le ministre de l'Intérieur s’est rendu sur place dans la matinée de dimanche. Gérald Darmanin a annoncé qu'entre « quatre et une dizaine de personnes » se trouvent sous les décombres.

« Avec monsieur le maire (de Marseille), nous pensons qu'il y a entre 4 et une dizaine de personnes sous les décombres », a-t-il indiqué lors d’une prise de parole devant les médias depuis la cité phocéenne.

Gérald Darmanin a indiqué qu'en plus du bâtiment principal concerné, « une trentaine d'immeubles sont concernés par les évacuations » dans le voisinage.

Le drame a fait au moins 5 blessés, en plus d'une personne âgée en état de choc, selon un bilan provisoire. Leur pronostic vital n'est pas engagé.

Gérald Darmanin a par ailleurs annoncé qu'un incendie était toujours en cours ce dimanche en milieu de journée et ne devrait pas être maîtrisé avant « plusieurs heures », complexifiant le travail des secours.

Selon le ministre de l’Intérieur, « l'incendie a toujours lieu au moment où nous parlons. Il est très difficile d'accès puisque les décombres ont recouvert la quasi intégralité de cet incendie. S'il devait y avoir des survivants, il ne faudrait évidemment pas que l'eau ou la mousse utilisées par les pompiers puissent les empêcher de survivre ».

Le maire DVG de Marseille, Benoît Payan, était présent aux côtés de Gérald Darmanin. Il s’est aussi exprimé sur le drame survenu dans la cité phocéenne :

« Il y a sous ces décombres probablement des femmes et des hommes et certainement des victimes et il faut s'y préparer. (…) Il y a peut-être des survivants à aller chercher, je l'espère ».

Le drame, sans doute dû à une explosion liée au gaz mais dont les causes exactes ne sont pas encore connues, s'est produit vers 00h40 dans un secteur résidentiel en bordure du quartier de la Plaine.

Emmanuel Macron a réagi à l'effondrement de l'immeuble en faisant part de son « émotion » ce dimanche sur Twitter. « Je pense aux personnes touchées et à leurs proches », a-t-il confié.