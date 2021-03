Ile-de-France : confinement le week-end et/ou nouvelles mesures restrictives en semaine, on risque de devoir choisir qui aura droit à la réanimation

Jean-Michel Constantin hôpital de la Pitié-Salpêtrière

Confinement uniquement le week-end ou bien confinement aussi en semaine ? Le professeur Rémi Salomon semblait porter sa préférence vers un confinement total de la région, ce matin sur BFMTV : Je pense qu'il faut réduire les contacts au maximum, donc si c'est un confinement le week-end, en semaine, le virus continue de circuler, les gens continuent de se voir au travail, les gens continuent de se voir dans les commerces", a estimé ce mercredi matin le président de la Commission médicale de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP)."

Il expliquait "On ne peut pas résumer juste des mesures au week-end, ça n'aurait pas de sens. Il faut faire quelque chose pour la semaine aussi Je pense qu'il faut effectivement réduire les contacts sept jours sur sept", tout en invitant à la patience : « On va s’en sortir mais nous avons encore deux, trois mois compliqués à tenir »

En tout cas, Emmanuel Macron a expliqué à des réanimateurs mardi soir : "Je ferai ce qu'il faut pour ne pas vous mettre dans une telle situation" faisant allusion à un éventuel tri pour savoir qui pourrait ou non bénéficier de la réanimation selon Jean-Michel Constantin, le chef réanimateur de l’hôpital de la Pitié Salpêtrière.

Le médecin a ajouté sur France Info qu'en l'absence de confinemement, "on risque d'être amenés à choisir qui bénéficiera de la réanimation". Et il a ajouté "Je crois que le président a compris ce point de rupture vers lequel on n'avait pas envie d'aller et vers lequel il ne voulait pas nous amener."

Jean-Michel Constantin a aussi expliqué : "Je ne vois pas aujourd'hui d'autre solution que de confiner. Et après, entre un confinement le week-end et un confinement général, moi je serais plutôt favorable à un confinement global et le moins long possible. Mais la décision est éminemment politique".