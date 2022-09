Hollande, Cazeneuve, les éléphants du PS s'expriment

François Hollande

En cette rentrée, les éléphants du PS veulent montrer qu’ils barrissent encore analyse Le Parisien.

"Ce mercredi, François Hollande sort son dernier livre, « Bouleversements » (Stock), consacré à la situation internationale. L’Express, Quotidien, France Inter... D’ici la fin de la semaine, il enchaînera les interventions dans les médias pour délivrer ses analyses sur la « nouvelle donne mondiale » et quelques commentaires de l’actualité politique..." ajoute Le Parisien.

"Dimanche 4 septembre, Hollande a été précédé par son ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve qui, après avoir quitté le PS en mai, a publié un manifeste affirmant qu’ « une autre gauche est possible, qui rompe avec l’outrance et le sectarisme ». Un texte signé par 400 personnalités issues de la gauche opposées à la ligne pro-Nupes." souligne Le Parisien.

« Nous sommes à l’approche d’un congrès (début 2023), il y a des gens qui cherchent à créer de la tension, c’est le jeu » a déclaré Olivier Faure, qui s'amuse de voir que Cazeneuve semble vouloir créer un parti...

"Le truc de Cazeneuve, c’est Goodbye Lénine. On a l’impression qu’ils se sont endormis en 2017 et qu’ils viennent de se réveiller" flingue Benjamin Lucas, député Génération. s et ex-socialiste".