Helle Thorning-Schmidt, ex-première ministre danoise, accuse l'ancien président Valéry Giscard d'Estaing de gestes inappropriés

L'ancienne première ministre danoise Helle Thorning-Schmidt donne une interview à sa maison d'édition à Copenhague, Danemark, le 1er octobre 2021.

Helle Thorning-Schmidt, l’ancienne première ministre danoise publie ses mémoires, « Considérations d'une blonde ». Dans cet ouvrage, elle accuse l'ancien président français Valéry Giscard d'Estaing (décédé en décembre 2020) de gestes inappropriés, selon des informations du Figaro :

« J'ai vu que Giscard d'Estaing s'asseyait à côté et il m'a saisi la cuisse sous la table. C'était complètement fou. Je me suis demandé ce qu'il se passait, j'ai changé de place et c'était fini ».

L'incident s'est déroulé en 2002-2003 lors d'un dîner à l'ambassade de France à Copenhague pendant les travaux de la Convention sur le projet de Constitution européenne que présidait l'ancien président français et dans laquelle siégeait Helle Thorning-Schmidt, aujourd'hui âgée de 54 ans.

Helle Thorning-Schmidt s’est confiée à l’agence locale Ritzau :

« Aujourd'hui, cela aurait été perçu comme du harcèlement sexuel. Ce n'était pas le cas à l'époque. C'était une autre époque, mais je l'ai perçu comme inapproprié et cette situation m'a mise très en colère ».

Première femme à la tête d'un gouvernement danois, entre 2011 et 2015, Helle Thorning-Schmidt a dirigé les sociaux-démocrates danois de 2005 à 2015.

En mars 2020, une journaliste de la télévision publique allemande WDR, avait déposé une plainte contre l'ancien chef de l'Etat français, Valéry Giscard d'Estaing, l'accusant de lui avoir posé la main sur les fesses à trois reprises lors d'une interview réalisée dans son bureau parisien.