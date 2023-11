Guerre Israël - Hamas : l’armée israélienne mène des opérations dans l’hôpital al-Chifa de Gaza, considéré comme un site stratégique du Hamas

Une vue de l'hôpital al-Chifa à Gaza, le 10 novembre 2023.

L’armée israélienne a décidé de mener ce mercredi une opération « ciblée » contre le Hamas dans l’hôpital al-Chifa, le plus important de la bande de Gaza. Ce lieu est considéré comme un site militaire stratégique du mouvement islamiste.

« Les forces de défense israéliennes mènent une opération ciblée et de précision contre le Hamas dans un secteur spécifique de l’hôpital al-Chifa », a précisé ce mercredi l’armée israélienne.

L’armée israélienne dispose sur place « d’équipes médicales et de personnes parlant arabe qui ont été entraînées spécifiquement pour cet environnement sensible et complexe et ce dans le but qu’aucun tort ne soit causé aux civils utilisés par le Hamas comme boucliers humains », selon l’armée israélienne.

Plusieurs milliers de personnes, malades, personnels et civils déplacés par la guerre, s’entassent sur le site de l’hôpital al-Chifa, qui était encerclé par l’armée israélienne.

L’armée israélienne estime que l’hôpital al-Chifa abrite des infrastructures stratégiques du Hamas, qui se sert selon elle de la population comme de « boucliers humains ».

La Maison Blanche a assuré mardi que le Hamas et l’autre groupe islamiste palestinien du Djihad islamique avaient « un centre de commandement et de contrôle depuis l’hôpital al-Chifa ».

Tsahal a diffusé la carte de l’hôpital avec les implantations souterraines supposées du Hamas.

La France a exprimé ce mercredi « sa très vive préoccupation face aux opérations militaires israéliennes dans l'hôpital Al-Shifa » de Gaza, estimant que la population palestinienne n'avait « pas à payer pour les crimes du Hamas ».

Paris « rappelle la nécessité absolue pour Israël de se conformer au droit international humanitaire, qui prévoit tout particulièrement la protection des infrastructures hospitalières et impose en tout temps et en tous lieux des principes clairs de distinction, de nécessité, de proportionnalité et de précaution », selon une déclaration du ministère des Affaires étrangères.