Guerre Israël - Hamas : Erdogan qualifie Netanyahou de « boucher de Gaza » et l'accuse de « susciter l'antisémitisme » dans le monde

Recep Tayyip Erdogan a vivement critiqué le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou.

Le chef de l'Etat turc a vivement critiqué le Premier ministre israélien lors d'un discours devant son groupe parlementaire, selon des informations du Figaro.

D'après Recep Tayyip Erdogan, Benyamin Netanyahou « a dorénavant gravé son nom dans l'histoire comme le boucher de Gaza (et) met en danger la sécurité du peuple israélien, ainsi que celle de tous les Juifs, en suscitant l'antisémitisme avec les meurtres qu'il a commis à Gaza ».

Fervent défenseur de la cause palestinienne, le président turc a pris fait et cause pour le Hamas..

Le chef de l'Etat turc a plusieurs fois qualifié Israël d'« Etat terroriste » par le passé.

Des négociations sont en cours afin de prolonger l'arrêt des combats entre Israël et le Hamas ce mercredi.