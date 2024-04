Guerre entre Israël et le Hamas : l'armée israélienne révèle avoir récupéré le corps d'un otage à Gaza

Les proches des otages israéliens détenus à Gaza depuis les attaques du 7 octobre par le Hamas manifestent à tel Aviv pour réclamer leur libération, le 4 avril 2024.

L'armée israélienne a annoncé, ce samedi, avoir récupéré le corps d'un otage à Khan Younès, dans le Sud de la bande de Gaza. Cet otage a été identifié comme étant Elad Katzir.

Il avait 47 ans au moment de son enlèvement le 7 octobre dernier lors des attaques terroristes du Hamas. L’enlèvement de Elad Katzir s’était déroulé au kibboutz de Nir Oz.

L’armée israélienne a dévoilé cette information via un communiqué. « Selon des renseignements », il a été « tué en captivité par l'organisation terroriste Jihad islamique ».

Son corps a pu être rapatrié en Israël. Il a été formellement identifié. Sa mère, qui avait aussi été prise en otage, avait été libérée le 24 novembre dernier dans le cadre d’une trêve.

Une centaine d'otages sont toujours retenus par le Hamas depuis les attaques du 7 octobre en Israël.

Les négociations se poursuivent également dans le cadre du conflit. Les négociateurs américains et israéliens sont attendus au Caire pour reprendre les négociations en vue d'une trêve. D’après la presse américaine, Bill Burns, le chef de la CIA, va rencontrer le chef du Mossad israélien, David Barnea, et des responsables égyptiens et qataris. Des discussions doivent être organisées ce week-end.