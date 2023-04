Guerre en Ukraine : Volodymyr Zelensky affirme avoir échangé avec Emmanuel Macron sur le « plan de paix » que veut soutenir la France

Volodymyr Zelensky a discuté avec Emmanuel Macron du « plan de paix » que veut soutenir la France dans le cadre de la guerre en Ukraine.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a confié, ce samedi sur la messagerie Telegram, qu'il a échangé pendant une heure par téléphone avec son le chef de l’Etat français Emmanuel Macron. Les deux dirigeants ont notamment évoqué « la défense » de l'Ukraine et les « futures étapes de la mise en œuvre » du « plan de paix » présenté en septembre dernier par Kiev à ses alliés.

La France a promis de soutenir cette feuille de route établie par le gouvernement ukrainien pour sortir du conflit.

Un an après les crimes commis à Boutcha, « la France n'oublie pas et n'oubliera pas », a assuré le président français dans un message vidéo. « Comme elle n'oubliera pas les crimes commis à grande échelle sur le territoire ukrainien depuis plus d’un an, à Izioum, à Marioupol, à Olenivka, dans toutes ces villes du pays dont les infrastructures civiles ont été méthodiquement ciblées par la Russie tout l'hiver », a ajouté Emmanuel Macron.

La Russie prend officiellement la présidence tournante du Conseil de sécurité de l'ONU pour un mois. L'Ukraine a qualifié jeudi cette présidence de « mauvaise blague ». « La Russie a usurpé son siège », a notamment dénoncé le chef de la diplomatie ukrainienne, Dmytro Kouleba.