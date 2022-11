Guerre en Ukraine : Vladimir Poutine tente de rassurer les mères de soldats russes et les appelle à ne pas croire les « mensonges »

Vladimir Poutine a tenté de rassurer les mères de soldats russes ce vendredi 25 novembre.

Le président russe Vladimir Poutine a affirmé ce vendredi 25 novembre, lors d'une rencontre avec des mères de soldats déployés en Ukraine, « partager la douleur » de celles qui ont perdu leurs fils, en les appelant à ne pas croire les « mensonges » sur l'opération militaire spéciale :

« Je veux que vous sachiez que moi, personnellement, tous les dirigeants du pays, nous partageons cette douleur. Nous savons que rien ne peut remplacer la perte d'un fils. La vie est plus compliquée que ce qu'on voit à la télé ou sur Internet (...), il y a beaucoup de mensonges ».

Des proches de militaires dénoncent sur les réseaux sociaux les conditions dans lesquelles certains soldats et réservistes sont envoyés au combat.

La mobilisation désordonnée a poussé le pouvoir à admettre des « erreurs ». Cela a répandu une sensation d’inquiétude parmi les proches des soldats envoyés en Ukraine.

Vladimir Poutine sait combien le sujet des proches de soldats est sensible en Russie.

Les protestations de femmes et de mères de soldats ne remettent pas frontalement en cause l'offensive en Ukraine, mais certaines dénoncent les conditions dans lesquelles leurs proches y sont envoyés. Leur statut de mères et d'épouses d'hommes mobilisés, partis servir la patrie, leur donne une légitimité et une forme de protection face aux persécutions.