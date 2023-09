Guerre en Ukraine : Le ministre de la défense Oleksiï Reznikov remplacé

Le ministre de la défense ukrainien Oleksiï Reznikov remplacé

Les militaires ukrainiens vont avoir un nouveau ministre de tutelle. Le président Volodymyr Zelensky a annoncé, dimanche 3 septembre, que son ministre de la Défense Oleksiï Reznikov allait être remplacé par Roustem Oumerov. L'occasion de rappeler les états de service de son ministre mais aussi de lui adresser des reproches en creux : "Oleksiï Reznikov a traversé plus de 550 jours de guerre. Je crois que le ministère a besoin de nouvelles approches et de nouveaux modes d'interaction avec l'armée autant qu'avec la société civile au sens large", a-t-il déclaré. Son remplaçant, Roustem Oumerov est un Tatar de Crimée, chef du Fonds des biens d'Etat d'Ukraine.

Ce changement à la tête du ministère de la Défense intervient en pleine contre-offensive ukrainienne, en difficulté depuis plusieurs mois, et ce malgré des gains récents qui pourraient ouvrir la voie à des succès plus conséquents. De plus, sur le plan civil, le chef d'Etat ukrainien accélère la lutte contre la corruption, mal endémique en Ukraine, afin de satisfaire aux conditions posées par l'Union européenne pour laisser à Kiev son statut de candidat à l'adhésion. Un puissant oligarque, ancient soutien de Zelensky, a récemment été condamné pour corruption, symbole fort aux yeux de nombreux observateurs occidentaux.

Or, sur les scandales de corruption qui ont récemment été mis au jour dans le pays, l'un d'eux concerne directement le ministère de la Défense. Celui ci, selon des médias ukrainiens, a signé à l'automne 2022 un contrat avec une entreprise turque pour la fourniture d'uniformes d'hiver, dont le prix a triplé après la signature. Fin août, Oleksiï Reznikov a défendu son ministère, assurant que les prix facturés correspondaient à ce qui était offert par les fabricants en Turquie.

Fin janvier, la presse avait révélé qu'un contrat signé par le ministère et portant sur l'achat de produits alimentaires destinés aux soldats affichait des montants en réalité surévalués, poussant le gouvernement à démettre toute une série de hauts responsables ukrainiens de leurs fonctions. Oleksiï Reznikov, qui avait alors reconnu que les services de lutte contre la corruption de son ministère avaient "failli dans leur tâche", avait conservé son poste.