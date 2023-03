Guerre en Ukraine : le dirigeant tchétchène Ramzan Kadyrov est-il gravement malade après une tentative d’empoisonnement ?

Ramzan Kadyrov s'entretient avec Vladimir Poutine à la résidence d'État Novo-Ogaryovo, à l'extérieur de Moscou, le 31 août 2019.

Le président tchétchène Ramzan Kadyrov, qui a toujours soutenu Vladimir Poutine, serait gravement malade, selon plusieurs médias étrangers. Il souffrirait de graves problèmes rénaux.

Le chef tchétchène est apparu en effet avec le visage de plus en plus bouffi sur les photos. Si un diagnostic précis n'a pas été officiellement communiqué, la crainte d'un empoisonnement a été plusieurs fois évoquée.

Des observateurs ont noté la présence d'un chirurgien néphrologue réputé des Emirats arabes unis dans la capitale de Grozny, a révélé le journal britannique Express. Ramzan Kadyrov se serait également souvent rendu sur place pour être soigné.

Le média britannique cite également le journaliste kazakh Azamat Maytanov, qui selon ses sources, a affirmé que « Kadyrov pourrait être en phase terminale, avec un empoisonnement comme cause possible ». Il pourrait également souffrir d'une hépatite C.

Le dirigeant tchétchène, qui connaît bien les méthodes employées en Russie, redoute un empoisonnement et ne ferait plus confiance aux médecins russes. Kadyrov a récemment indiqué qu'il souhaitait créer une milice paramilitaire sur le modèle de Wagner.

Récemment son bras droit, Apti Alaudinov, le commandant des forces spéciales Akhmat (troupes tchétchènes combattant pour la Russie en Ukraine), aurait été empoisonné après avoir manipulé une enveloppe. Il aurait reçu l’enveloppe le 8 février dernier. Celle-ci contenait une substance à forte odeur.

Cette information a été confirmée par Leonid Nevzlin, un oligarque russe et opposant à Vladimir Poutine.

Le New York Post a également divulgué cette information.

De nombreuses rumeurs ont également circulé depuis le début de la guerre en Ukraine sur l’état de santé de Vladimir Poutine.