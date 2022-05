Guerre en Ukraine : le char « Terminator » déployé par la Russie est-il la clé du progrès des troupes russes dans le Donbass ?

Le BMPT « Terminator » est déployé dans le Donbass par les forces russes en Ukraine. Sur cette photo des chars russes sont mobilisés pour les préparatifs de la journée commémorative du 9 mai.

Le Donbass est une région stratégique au cœur de la guerre en Ukraine. La Russie y concentre ses forces et les batailles font rage sur ce territoire séparatiste de l’Est du pays. Pour remporter la guerre, Vladimir Poutine a déployé des chars de dernière génération : les BMPT « Terminator ».

« La compagnie opérationnelle BMP-T Terminator a probablement été déployée sur l’axe Severodonetsk », a confirmé le ministère de la Défense britannique ces derniers jours.

Ces chars russes sont conçus par l’industriel Uralvagonzavod. Ils sont particulièrement efficaces pour les combats urbains.

Les chars BMPT Terminator ont pour mission de protéger les autres blindés russes, notamment grâce à leur épais blindage.

Depuis le début de l’invasion en Ukraine, la Russie aurait perdu plus de 697 chars, selon le blog Oryx. Les « Terminator » sont équipés de quatre lanceurs de missiles antichars, de deux lance-grenades, d’une mitrailleuse et d’un canon de 30 mm. Rapides, ils peuvent rouler jusqu’à 65 km/h et sont peu encombrants.

Pour fonctionner, ces chars nécessitent la présence de cinq personnes, contre trois pour des chars classiques.

Le « Terminator » a déjà été déployé par l’armée russe en Syrie. Il a été créé après la seconde guerre de Tchétchénie, suite aux pertes importantes de chars T-80 subies par la Russie.

Ce blindé ne serait toutefois produit qu’en peu d’exemplaires. Le ministère de la Défense britannique aurait identifié seulement une dizaine d’exemplaires déployés en Ukraine.

Ce nouvel atout permettrait donc de rassurer les troupes russes dont le moral serait au plus bas.

Les chars russes sont désormais mieux protégés des missiles grâce au déploiement de ces nouveaux blindés.