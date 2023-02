Guerre en Ukraine : Emmanuel Macron se rendra en Chine au début du mois d’avril pour bâtir la paix

Emmanuel Macron a l'intention de se rendre en Chine en avril prochain pour aborder la question de la guerre en Ukraine avec son homologue Xi Jinping.

Emmanuel Macron a annoncé, en marge du Salon de l'Agriculture ce samedi 25 février, qu'il se rendrait en Chine « début avril », en appelant Pékin à « nous aider à faire pression sur la Russie » afin de « stopper l'agression » et de « bâtir la paix ».

Cette annonce du président de la République intervient au lendemain de la publication par la Chine d'un document appelant à des pourparlers de paix et une « solution politique ».

Pour Emmanuel Macron, cette paix n'était « possible que si elle passe par un arrêt de l'agression russe, un retrait des troupes et un respect de la souveraineté territoriale et du peuple ukrainien. (…) Le fait que la Chine s'engage dans des efforts de paix est tout à fait bon ».

Emmanuel Macron a appelé Pékin à « ne livrer aucune arme à la Russie » et à « nous aider à faire pression sur la Russie pour qu'évidemment elle n'utilise jamais ni le chimique ni le nucléaire, et qu'elle arrête cette agression en préalable à une négociation ».

A l’image de la Turquie, la Chine cherche depuis quelques semaines à jouer un rôle de médiateur dans le conflit russo-ukrainien.

Dans un document en douze points publié un an jour pour jour après l'invasion de l'Ukraine par les troupes russes, la Chine s'oppose clairement à tout recours à l'arme nucléaire, une menace brandie par Vladimir Poutine.