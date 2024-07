Donald Trump et Vladimir Poutine lors d'un sommet du G20 en 2019.

Alors que le conflit en Ukraine mobilise toujours la diplomatie européenne, la crise pourrait être résolue grâce au futur président des Etats-Unis. Donald Trump en a fait une de ses promesses de campagne. S’il est élu en novembre prochain, Donald Trump a indiqué qu’il avait un plan secret pour mettre immédiatement fin au conflit russo-ukrainien, « en moins de 24 heures », selon lui. Les rédactions du Washington Post et de Slate ont dévoilé les pistes du plan de Donald Trump.

Selon les informations des médias américains, Donald Trump aurait proposé de mettre la pression sur l’Ukraine pour forcer Kiev à renoncer à la péninsule de Crimée et à la région frontalière occidentale du Donbass.

Volodymyr Zelensky, le dirigeant ukrainien, n’a pas l’intention de céder une partie de son territoire à la Russie.

Les motivations de Donald Trump pour mettre un terme à la guerre en Ukraine sont liées au poids financier du coût de la guerre et des fonds transmis à Kiev dans le cadre de l’effort de guerre.

Vladimir Poutine serait prêt à suivre le plan de paix de Donald Trump.

« Monsieur Trump, en tant que candidat à la présidence, dit qu’il est prêt et a la volonté d’arrêter la guerre en Ukraine. Nous considérons tout cela très sérieusement. Bien entendu, je ne connais pas ses éventuelles propositions sur la manière dont il souhaite faire cela. Et, bien sûr, c’est une question clé. Mais je ne doute pas qu’il dise cela sincèrement. Et nous soutiendrons cela », a confié Vladimir Poutine au cours d’une conférence de presse à Astana au Kazakhstan.

Vladimir Poutine a indiqué qu’il était opposé à tout cessez-le-feu en Ukraine si Kiev ne faisait pas de concessions « permanentes » pour la Russie, notamment sur le plan territorial.