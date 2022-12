Guerre en Ukraine : ce qu'il faut retenir de la visite de Volodymyr Zelensky aux Etats-Unis

Mercredi 21 décembre, le président ukrainien était attendu à Washington pour une visite historique.

Une visite déjà historique. Mercredi 21 décembre, Volodymyr Zelensky a traversé l'Atlantique pour se rendre à Washington pour une rencontre avec Joe Biden et une intervention devant le Congrès américain. Il s'agit du premier déplacement de Volodymyr Zelensky hors d'Ukraine depuis l'invasion du pays par la Russie, le 24février dernier. La visite du chef d'Etat ukrainien, qui n'a duré que quelques heures, a été préparée dans le plus grand secret, et annoncée à la dernière minute. Le trajet exact qu'a emprunté Volodymyr Zelensky n'a pas été dévoilé en amont pour minimiser les risques d'atteinte à sa personne.

Volodymyr Zelensky a été accueilli par Joe Biden et son épouse sur le perron de la Maison Blanche. Les deux présidents se sont ensuite entretenus en tête-à-tête avant de tenir une conférence de presse conjointe, durant laquelle Volodymyr Zelensky a exprimé sa "reconnaissance du fond du cœur" pour le soutien des Etats-Unis. Joe Biden a, quant à lui, déclaré que les Ukrainiens "continu[ai]ent d'impressionner le monde", que les Etats-Unis allaient "continuer à renforcer la capacité de l'Ukraine à se défendre" et défendraient une "paix juste" pour l'Ukraine. "Pour moi, en tant que président, 'une paix juste' n'implique aucun compromis quant à la souveraineté, la liberté et l'intégrité territoriale de mon pays", a affirmé le président ukrainien. Ce à quoi Joe Biden a répondu: "Vous ne serez jamais seuls. Quand la liberté de l'Ukraine a été menacée, le peuple américain, comme des générations d'Américains avant lui, n'a pas hésité".

Le chef de la diplomatie américaine a annoncé que les Etats-Unis allaient fournir à l'Ukraine leur système de défense antiaérienne le plus sophistiqué, le Patriot, peu de temps avant que le président ukrainien n'atterrisse à Washington. "La tranche d'aide d'aujourd'hui inclut pour la première fois le système de défense antiaérienne Patriot, capable d'abattre des missiles de croisière, des missiles balistiques de courte portée et des avions à une altitude nettement supérieure à celle des systèmes de défense qui avaient été fournis jusque-là", a déclaré le secrétaire d'Etat Antony Blinken dans un communiqué. Avant même la confirmation de cette promesse de dons, le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, a réagi en déclarant que "tout cela conduit certainement à une aggravation du conflit et n'augure rien de bon pour l'Ukraine".

Après sa rencontre avec Joe Biden, Volodymyr Zelensky s'est rendu devant le Congrès pour s'assurer du soutien des parlementaires, qui s'apprêtaient à voter une nouvelle enveloppe massive de soutien à l'Ukraine, de près de 45milliards de dollars. "Contrairement aux prédictions les plus funestes, l'Ukraine n'est pas tombée. L'Ukraine est vivante et combative", a-t-il lancé, en anglais, pour rassurer les parlementaires américains. "Votre argent n'est pas de la charité, c'est un investissement dans la sécurité mondiale et la démocratie, que nous gérons de la façon la plus responsable". L'Ukraine "tient ses positions et ne se rendra jamais", a-t-il insisté.