Guerre en Ukraine : Boris Johnson promet de livrer des véhicules blindés et des missiles antinavires à Volodymyr Zelensky

Boris Johnson s'est engagé à fournir à l'Ukraine des véhicules blindés et des missiles antinavires.

Le Premier ministre britannique a effectué samedi une visite surprise à Kiev et s'est entretenu avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Boris Johnson a notamment annoncé la livraison de 120 véhicules blindés en soutien à l’Ukraine. Boris Johnson, en visite ce 9 avril à Kiev, s'est donc engagé à fournir à l'Ukraine des véhicules blindés et des missiles antinavires.

Le Premier ministre britannique a tenu à rendre hommage à l'armée ukrainienne pour « le plus grand fait d'armes du 21e siècle » :

« C'est grâce au leadership inébranlable du président Zelensky et à l'héroïsme invincible et au courage du peuple ukrainien que les desseins monstrueux de (Vladimir) Poutine sont déjoués », a déclaré Boris Johnson après sa rencontre avec Volodymyr Zelensky, selon un communiqué de ses services.

« Le Premier ministre a effectué un voyage en Ukraine pour rencontrer le président Zelensky en personne et montrer sa solidarité avec le peuple ukrainien », a déclaré un porte-parole de Downing Street.

Les atrocités commises à Boutcha, ville près de Kiev où de nombreux cadavres de civils ont été retrouvés après le retrait de troupes russes, ont « entaché de façon permanente » la réputation du président russe Vladimir Poutine, selon Boris Johnson :

« Ce que Poutine a fait à Boutcha et Irpin sont des crimes de guerre et ont entaché de façon permanente sa réputation et la représentation de son gouvernement », a-t-il dénoncé lors d'une conférence de presse à l'issue de sa visite surprise à Kiev.

Le Premier ministre britannique est le premier dirigeant du G7 à se rendre en Ukraine depuis le début du conflit, le 24 février.

Un peu plus tôt, le président Volodymyr Zelensky avait reçu à Kiev le chancelier autrichien Karl Nehammer qu’il a remercié pour sa visite à Kiev et à Boutcha. Vendredi, c’est la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui avait effectué une visite à Kiev pour manifester son soutien à l’Ukraine. La présidente de la Commission européenne a annoncé samedi que plus de 10 milliards d’euros ont été réunis pour l’Ukraine lors d’une collecte de fonds.

« Le monde a finalement promis 9,1 milliards d’euros dans le cadre de la campagne (Stand up for Ukraine, NDLR) […] En outre, la Commission, en collaboration avec la BERD, ajoute un milliard supplémentaire pour les personnes déplacées en Ukraine. C’est fantastique. Donc 10,1 milliards d’euros », a précisé Ursula von der Leyen.

Les ministres des Affaires étrangères des pays membres du G7 ont fait la promesse que les auteurs des « massacres » dans la ville de Boutcha « devront rendre des comptes et seront poursuivis ».