Guerre en Ukraine : 300.000 réservistes vont être mobilisés suite à l’annonce de Vladimir Poutine

300.000 réservistes vont être mobilisés suite à l’annonce de Vladimir Poutine

Après une tournée destinée à se réapprovisionner en armes, Vladimir Poutine, dans une allocution télévisée ce mercredi, a annoncé une mobilisation militaire partielle en Russie.

Ce dispositif doit permettre de renforcer son "opération spéciale" en Ukraine. Dès aujourd'hui, "les citoyens qui se trouvent sur les listes des réserves doivent être mobilisés, et surtout tous ceux qui ont une expérience militaire afférente", a-t-il expliqué. Cela concernerait 300.000 personnes, a précisé le ministre de la défense Sergueï Choïgou. Ce nombre ne représente qu'une partie infime du nombre de personnes mobilisables dans le pays, a-t-il confié.

Face à "la menace" représentée par "le régime nazi de Kiev", soutenu financièrement et militairement par l'Occident, "nous utiliserons certainement tous les moyens à notre disposition pour protéger la Russie et notre peuple", a averti Vladimir Poutine, faisant allusion aux armes nucléaires. "Ce n'est pas du bluff", a-t-il indiqué."Le but de l'Ouest est d'affaiblir, de diviser et de détruire la Russie", selon Vladimir Poutine.

L'Assemblée générale des Nations Unies a, elle, souligné les divisions du monde. Dans un discours, mardi soir, Emmanuel Macron y a dénoncé l'"impérialisme russe", qui "fracture" la planète.

Ce mardi 20 septembre, les forces d'occupations russes ont annoncé organiser un référendum dans quatre régions ukrainiennes.

Reste à savoir si les 300.000 Russes pourront réellement être mobilisés. Selon l’expert Sergej Sumlenny, ce déploiement pourrait être délicat à mettre en place, notamment sur le plan de la logistique.

La Russie a besoin d'officiers actifs et de structures prêtes à absorber les recrues. Ils ont notamment besoin de structures disponibles avec des commandants. L’acheminement des armes pour ces soldats risque également de poser problème.