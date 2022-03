Guerre en Ukraine : l'armée russe ordonne aux civils de Kiev vivant près d'infrastructures du renseignement ukrainien d'évacuer

Un véhicule blindé de transport de troupes ukrainien (APC) BTR-4 détruit à la suite d'un combat non loin du centre de la ville ukrainienne de Kharkiv, le 28 février 2022.

La Russie a l’intention de frapper des sites à Kiev appartenant au service de sécurité ukrainien et à une unité d'opérations spéciales, annoncent ce mardi les agences de presse russes TASS et RIA, citant le ministère russe de la Défense. L'armée russe a lancé un appel aux civils de Kiev vivant près d'infrastructures du renseignement ukrainien en leur donnant l’ordre d'évacuer, laissant présager que des frappes et des interventions militaires sont à prévoir.

Ces frappes visent à empêcher les « attaques d'information » contre la Russie, selon le ministère russe de la Défense qui exhorte les personnes à proximité des sites à quitter les zones.

Un convoi militaire russe impressionnant est en approche aux abords de la ville de Kiev, selon des images satellites relayées notamment par la rédaction de CNN.

Le centre de Kharkiv, deuxième ville du pays, a été bombardé dans la matinée de mardi, a annoncé le gouverneur de la région.

« Au moins dix personnes ont été tuées, plus de vingt blessées », selon le service ukrainien des situations d'urgence.

Lors de sa prise de parole face au Parlement européen ce mardi, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a dénoncé « un crime de guerre ».

Les troupes russes et les forces séparatistes prorusses de l'Est de l'Ukraine ont fait la jonction ce mardi sur la côte de la mer d'Azov, déclare le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konachenkov.

Des forces du territoire séparatiste prorusse de Donetsk « ont rejoint des unités militaires des forces armées de la Fédération russe, qui ont pris le contrôle des zones ukrainiennes le long de la mer d'Azov », selon un communiqué.