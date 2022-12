Christophe Fanichet

Il y aura bien des grèves pendant le week-end de Noël et pendant le week-end du Jour de l'An : la SNCF l'a confirmé.

il y aura en moyenne deux trains sur trois à l'échelle nationale ce week-end, avec des disparités régionales. Ainsi, deux TGV sur trois devraient circuler sur les axes Atlantique et Méditerranée, un train sur deux sur les lignes du Nord, trois trains sur quatre sur les lignes de l'Est, trois trains sur quatre sur les OUIGO et un train sur deux sur les lignes province-province précise France Info.

Mercredi matin sur France Info, le PDG de SNCF Voyageurs, Christophe Fanichet, a annoncé que les voyageurs dont le train est annulé seront remboursés à 200 % s'ils ne peuvent pas voyager. Ainsi un billet à 100 euros sera remboursé à 200 euros

C'est le le Collectif ASCT (Agents du service commercial trains), qui rassemble sur une page Facebook 3 500 des 10 000 chefs de bord, l'autre nom des contrôleurs, et appelle à la grève..