Un manifestant pendant les grèves contre la réforme des retraites, photo d'illustration AFP

On entend parfois dire des Français qu’ils sont toujours en grève. Force est de constater que, ces derniers mois au moins, les mobilisations s’enchaînent, les manifestations se répètent les unes après les autres et les grèves se succèdent. Une fois de plus, l'intersyndicale appelle donc les travailleurs et les travailleuses de tous poils à cesser leur activité professionnelle, au moins le temps d’une journée. Ce vendredi 13 octobre 2023, souligne BFMTV sur son site, c’est “contre l’austérité, pour les salaires et l’égalité femmes-hommes” qu’il convient de lutter. Le timing n’est d’ailleurs pas anodin, précisent nos confrères, puisqu’Elisabeth Borne présidera une conférence sociale sur les bas salaires quelques jours seulement après la tenue de la journée de grève, le 16 octobre. Cette rencontre-là aura lieu au Cese.

A quoi s’attendre d’ici là ? La grève, poursuit la chaîne d’informations en continu sur son site, devrait concerner plusieurs secteurs parmi lesquels les transports et les compagnies aériennes devraient renoncer à environ 40% de leurs programmes de vol du vendredi 13 octobre. Pour la SNCF, de même que la RATP, il faudra attendre jeudi 12 octobre à 17h pour en savoir davantage, mais plusieurs organisations syndicales ont d’ores et déjà annoncé qu’elles participeraient au mouvement.

Il faudra aussi s’attendre à des baisses de production d’électricité, à compter de ce soir 21h, note BFMTV. Attention à votre consommation, donc. Les parents d’élèves, eux, seront ravis d’apprendre que tout membre du corps enseignant a pour obligation de préciser 48h à l’avance s’il entend faire grève ou non… jusqu’à l’entrée dans le secondaire. L’ampleur exacte de la mobilisation n’est pas encore connue. Par ailleurs, certains membres du personnel soignant devraient aussi entrer en grève.