Greta Thunberg estime que la COP26 est un « échec »

Greta Thunberg s'exprime lors du rassemblement de jeunes Fridays For Future à Glasgow le 5 novembre 2021 en marge du Sommet des Nations Unies sur le climat, la COP26.

Greta Thunberg a accusé d'inaction les dirigeants qui participent au sommet sur le climat, organisé à Glasgow. La militante suédoise a notamment comparé la COP26 et les déclarations des leaders du monde entier à un « festival de greenwashing ».

La conférence sur le climat, la COP26, est d'ores et déjà « un échec », selon Greta Thunberg. La militante s’est exprimée lors d'une manifestation à Glasgow, où se tient la COP26. Greta Thunberg a qualifié le sommet de « célébration du « business as usual » et du blabla. Ce n'est pas un secret que la COP26 est un échec ».

Elle s’est exprimée devant plusieurs milliers de militants et de jeunes rassemblés pour appeler les dirigeants à l'action :

« Ils ne peuvent pas ne pas tenir compte du consensus scientifique et ils ne peuvent pas nous ignorer. (…) Nos leaders ne montrent pas le chemin. (…) Nos rois sont nus. (…) L'Histoire les jugera sévèrement ».

Greta Thunberg a notamment dénoncé un « festival de greenwashing ».

Une deuxième journée de manifestations est prévue samedi à Glasgow, à l'issue de la première semaine de la COP26.