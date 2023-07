Grèce : Alors que Rhodes brûle toujours, Kyriakos Mitsotakis annonce "encore trois jours difficiles devant nous"

Kyriakos Mitsotakis annonce "encore trois jours difficiles devant nous"

Le discours est martial, le ton grave. Pour le Premier ministre grec, Kyriakos Mitsotakis, son pays est "en guerre contre (...) les incendies", a-t-il lancé lundi 24 juillet, dans un discours devant le Parlement, donnant un horizon de sortie : "Nous avons encore trois jours difficiles devant nous" en raison des températures élevées, a-t-il jugé. En première ligne face au réchauffement, la Grèce est depuis la semaine dernière touchée par des feux de forêt, comme chaque été. Mais cette année, les conditions sèches et caniculaires ont été particulièrement intenses et précoces, avec peu de pluies au printemps et des températures élevées depuis le début de l'été. Depuis, le pays subit une canicule record avec des températures ayant dépassé dimanche localement 46°C, la plus terrible en plusieurs décennies.

Dans ces conditions, difficile d'être climatosceptique, le Premier ministre conservateur faisant même le constat que "La crise climatique est déjà là et elle se manifestera partout en Méditerranée, à travers de grands désastres", a-t-il prévenu les pays d'avantage épargnés.

La vague de chaleur va croître le lendemain et surtout mercredi, jour où la température doit atteindre 44°C, selon une annonce de l'agence météorologique nationale (EMY), lundi. Mais la libération devrait intervenir mercredi après-midi, lorsque "des orages dans le centre et l'ouest du pays devraient provoquer une baisse de 6 à 8 degrés Celsius", a néanmoins ajouté l'EMY.

En attendant, la mobilisation des pompiers est totale pour lutter contre les feux, éviter qu'ils se propagent à des propriétés ou qu'ils menacent des personnes, après l'évacuation sans précédent de dizaines de milliers de vacanciers de l'île de Rhodes, près des côtes turques.

Un feu de forêt a également entraîné "l'évacuation préventive de 2 466 personnes", des habitants de la région et des touristes, sur l'île également très touristique de Corfou, au sud de l'Albanie, dans la nuit de dimanche à lundi, selon un porte-parole des pompiers. Les habitants de nombreuses petites localités et les vacanciers qui s'y trouvaient ont reçu un message d'alerte des autorités sur leurs téléphones, les enjoignant à quitter "par précaution leur résidence". Depuis, les feux semblent sous contrôle sur l'île de la mer ionienne, contrairement à Rhodes.