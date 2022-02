Grand meeting au Zénith : Valérie Pécresse a-t-elle convaincu ?

Retrouver la dynamique de sa victoire aux primaires, se poser en alternative à Emmanuel Macron...Valérie Pécresse a tenu ce dimanche après-midi son premier meeting au Zénith de Paris. Plus d'une heure de discours devant 7 000 personnes pour décrire sa nouvelle France, mais aussi pour tenter de fondre l'armure.

La candidate "Les Républicains" à l'élection présidentielle a-t-elle convaincu ? On en débat avec Jean-Sébastien Ferjou, directeur de la publication d'Atlantico. Jacky Isabello, communicant politique, fondateur de Coriolink. Étienne Girard, rédacteur en chef société à l'Express. Et Frédéric Micheau, directeur du département opinion et politique d'OpinionWay. Pour retrouver la vidéo dans son intégralité, cliquer ici.