Gérard Collomb dit avoir quitté le gouvernement parce qu'il était opposé à la politique migratoire d'Emmanuel Macron

Gérard Collomb

Dans une interview au Point, l'ancien ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb sort de son silence et critique Emmanuel Macron qui a accepté que l'Ocean Vijing accoste en France, tout en revenant sur les raisons de sa démission, il y a quatre ans.

"Je veux alerter sur les enjeux fondamentaux qui sont à l'œuvre dans l'affaire de l'Ocean Viking. C'est déjà ce qui m'avait poussé à la démission du ministère de l'Intérieur, en 2018, même si je n'en ai pas parlé jusqu'à présent. Il y a quatre ans, les problèmes migratoires étaient déjà extrêmement importants. La Commission européenne avait lancé l'idée de « centres contrôlés » pour accueillir les migrants. Peu après, les chefs d'État, réunis spécialement pour traiter les problèmes migratoires, reprennent ce projet, Emmanuel Macron s'y montrant l'un des plus favorables. L'idée originelle est de créer ces centres hors de l'Union européenne, en Tunisie, au Maroc et en Albanie. Ces trois pays refusent, en disant, en substance, qu'ils ne sont pas là pour résoudre nos problèmes. Emmanuel Macron propose alors d'ouvrir un tel centre soit à Toulon, soit à Marseille, et il demande au préfet de l'époque, Pierre Dartout, d'y travailler. Je suis alors ministre de l'Intérieur, et je suis à fond contre ce projet."

Quand Le Point demande à Gérard Collomb "Pourquoi n'avez-vous jamais parlé avant aujourd'hui des circonstances réelles de votre démission ?" Il répond :

"Je ne comptais jamais le faire. Si j'avais dit cela à l'époque, j'aurais gravement nui à Emmanuel Macron. Si je m'étais exprimé avant la présidentielle, mon intervention aurait pu inverser le résultat de cette élection, et Marine Le Pen être élue. C'est pourquoi je me suis tu."