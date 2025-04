Messageries cryptées

Gérald Darmanin veut généraliser la confiscation des téléphones des consommateurs de drogues

Une expérimentation menée par le procureur de Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) vise à saisir et confisquer les téléphones portables utilisés par les consommateurs et vendeurs de stupéfiants pour effectuer leurs transactions via des messageries cryptées.