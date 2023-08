Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, photo AFP

Après de longues hésitations, Elisabeth Borne a finalement été reconfirmée à son poste de Premier ministre. Pourtant, certains des plus grands patrons du pays ont tenté d’infléchir la décision dans l’autre sens.

Fut un temps, l’avenir politique d’Elisabeth Borne - au sein du gouvernement, s’entend - était discuté. Passés les fameux “100 jours” voulus par Emmanuel Macron pour apaiser le pays à l’issue de la réforme des retraites (et des importantes contestations dont elle a pu faire l’objet), d’aucuns s’attendaient à ce que l’ancienne socialiste quitte son poste. Elle, de son côté, assurait alors avoir délivré “la feuille de route”, rappelle Europe 1 sur son site. Pour certains grands patrons, parmi lesquels Bernard Arnault, la période a pu sembler idéale pour avancer ses propres pions.

Ainsi, informe Politico, l’homme le plus riche de France aurait très nettement préféré la nomination à Matignon de Gérald Darmanin. Il aurait eu l’occasion d’en discuter en tête à tête avec Emmanuel Macron après les émeutes provoquées par la mort de Nahel, pendant les tractations en vue du remaniement ; profitant alors d’un rendez-vous privé (mais non marqué à l’agenda) avec le chef de l’Etat. Jugeant Elisabeth Borne trop à gauche et jouissant de bonnes relations avec le ministre de l’Intérieur, il aurait tenté d’influencer le président en sa faveur.

D’une façon générale, notent nos confrères, Bernard Arnault a poussé pour un Premier ministre émanant des transfuges de droite présents au gouvernement que sont Bruno Le Maire, Sébastien Lecornu et Gérald Darmanin. Il n’est d’ailleurs pas le seul : ce serait également le cas de Vincent Bolloré (lequel n’a cependant jamais été reçu à Beauvau font savoir nos confrères, mais qui apprécie ce qu’il perçoit être la ligne de Gérald Darmanin).

Si Gérald Darmanin bénéficie d’aussi bonnes relations avec les grands patrons Français, c’est bien parce qu’il a pu utiliser Bercy comme tremplin et qu’il n’a pas manqué de flatter l’égo de ces derniers à grands renforts de légion d’honneur ou de promotion à des grades honorifiques, font encore savoir nos confrères. Mais cela n’a pas encore suffi à lui ouvrir les portes de Matignon.