Génération identitaire a été dissous en Conseil des ministres, selon les précisions de Gérald Darmanin

Le groupe Génération identitaire a été dissous en Conseil des ministres, selon les précisions du ministre de l'Intérieur. Le groupuscule "incite à la discrimination, la haine et la violence", a précisé Gérald Darmanin dans un tweet.

Créé en 2012, Génération identitaire, dont le siège historique est installé à Lyon, revendique près de 2.800 adhérents.

"Cette association et certains de ses militants doivent être regardés comme tenant un discours de haine incitant à la discrimination ou à la violence envers des individus en raison de leur origine, de leur race et de leur religion" et, "par sa forme et son organisation militaires", Génération identitaire "peut être regardée comme présentant le caractère d'une milice privée", selon Gérald Darmanin dans le décret de dissolution.

La dissolution de Génération identitaire avait été évoquée pour la première fois le 26 janvier par le ministre de l'Intérieur qui s'était dit "scandalisé" par une opération anti-migrants du groupuscule d'extrême droite dans les Pyrénées.

Le 13 février, Gérald Darmanin avait annoncé avoir engagé la procédure de dissolution du groupe.