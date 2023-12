Gaza : le Hamas affirme qu'aucun otage ne sortira « vivant » sans « négociation »

Le Hamas prévient qu'aucun des otages enlevés lors du 7 octobre n'en sortirait « vivant » sans négociations et sans « répondre aux exigences » du mouvement palestinien.

« Ni l'ennemi fasciste et sa direction arrogante, ni ses soutiens, ne pourront récupérer leurs prisonniers vivants sans un échange et une négociation, et sans répondre aux exigences de la résistance », a précisé le porte-parole de la branche armée du Hamas, Abou Obeida, dans une vidéo.

Suite au veto américain à l'ONU sur une résolution proposant un cessez-le-feu dans la bande de Gaza, le chef de l'armée israélienne appelle à « accentuer la pression » militaire sur le Hamas.

L’armée israélienne dit avoir bombardé plus 22.000 cibles du Hamas depuis le début des combats. Ces dernières 24 heures, elle a frappé plus de 250 cibles terroristes, dont des réseaux souterrains à Khan Younès.