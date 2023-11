Le poste-frontière de Rafah, côté palestinien, permet d’accéder à la péninsule égyptienne du Sinaï

Deux groupes de Français ont pu quitter Gaza lundi et mardi, portant à 100 le nombre de ressortissants français évacués de l'enclave palestinienne depuis le début du conflit

« Deux groupes de ressortissants français, d'agents et d'ayants droit ont pu quitter hier et aujourd'hui la bande de Gaza », a annoncé ce mardi 7 novembre le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

Après avoir quitté l'enclave palestinienne via le point de passage de Rafah, « ils se trouvent en sécurité en Égypte », ajoute le Quai d’Orsay.

La France assure poursuivre ses « efforts au cours des prochains jours afin que tous nos compatriotes, nos agents ainsi que leurs familles qui le souhaitent puissent quitter Gaza ».

Le terminal de Rafah qui relie la bande de Gaza à l'Égypte a rouvert ce lundi pour permettre l'évacuation d'étrangers et de binationaux bloqués dans le territoire palestinien.

Le point de passage, le seul qui ne soit pas sous contrôle d'Israël, avait ouvert trois jours mercredi, jeudi et vendredi derniers, laissant sortir des dizaines de blessés palestiniens et des centaines d'étrangers et binationaux, dont 34 Français. Celui-ci a été refermé samedi par le Hamas, qui a évoqué le refus d'Israël de laisser partir des blessés palestiniens vers des hôpitaux égyptiens pour justifier cette fermeture.