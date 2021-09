Gard : deux personnes sont activement recherchées après les fortes pluies

Deux personnes sont recherchées dans le Gard, après de fortes pluies mardi, selon la préfecture, sur les communes d'Aigues-Vives et Uchaud, à l'ouest de Nîmes.

Le Gard avait été placé temporairement en vigilance rouge par Météo France, selon la préfecture dans un communiqué. Les recherches se situent donc sur les communes d'Aigues-Vives et Uchaud.

Selon un premier bilan et d'après des informations du Figaro, une personne a été foudroyée et légèrement blessée dans une usine Perrier de Vergèze, entre Nîmes et Montpellier, et prise en charge par les secours.

L'épisode orageux, qui a durement touché une partie du Gard mardi matin, était en voie d'amélioration dans l'après-midi, selon Météo-France et la préfecture.

D'après la préfecture, "de nouvelles pluies de moindre intensité sont attendues pour le début de soirée".