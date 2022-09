Funérailles de Mikhaïl Gorbatchev : des milliers de Russes ont rendu hommage au dernier dirigeant de l’Union soviétique mais Vladimir Poutine n’a pas participé à l’événement

Viktor Orban lors des funérailles de Mikhaïl Gorbatchev à Moscou. Les cérémonies d'hommage à Mikhaïl Gorbatchev ont été marquées par l'absence du président Vladimir Poutine.

Mikhaïl Gorbatchev, mort mardi dernierà 91 ans, a été enterré au cimetière de Novodievitchi à Moscou, au côté de son épouse Raïssa, décédée en 1999, pendant qu'un orchestre militaire jouait l'hymne national russe, a constaté l'AFP.

Plus tôt, la dépouille de cette figure politique majeure du XXe siècle avait été exposée dans la Maison des syndicats, un lieu emblématique de Moscou où les funérailles de plusieurs dirigeants de l'URSS ont été célébrées, notamment celles de Joseph Staline en 1953.

Par petits groupes, des personnes de tous âges sont venues déposer des roses et s'incliner en silence devant le cercueil ouvert de Gorbatchev, encadré par une garde d'honneur et près duquel trônait son portrait en noir et blanc.

Arrivé au pouvoir en 1985, Gorbatchev a marqué l'Histoire en précipitant, malgré lui, la disparition de l'empire soviétique en 1991, alors qu'il essayait de le sauver avec des réformes démocratiques et économiques, mettant ainsi fin à la Guerre froide.

Mais s'il est salué en Occident et par certains Russes comme un homme de paix, Gorbatchev est aussi vu par beaucoup dans son pays comme le responsable du déclassement géopolitique de Moscou et des années de crise qui ont suivi la chute de l'URSS.

Signe de malaise devant cet héritage ambivalent, ni funérailles officielles, ni jour de deuil national n'ont été annoncés.

Les obsèques se sont déroulées sans Vladimir Poutine, le Kremlin mettant en avant un « emploi du temps » chargé.

Le Premier ministre hongrois Viktor Orban est le seul dirigeant étranger à s'être rendu à Moscou, où il s'est incliné devant la dépouille de Gorbatchev, a constaté l'AFP.

Quelques personnalités russes ont assisté aux funérailles, comme l'ex-président Dmitri Medvedev et le journaliste Dmitri Mouratov, prix Nobel de la paix 2021.

S'il était absent samedi, Vladimir Poutine s'était discrètement rendu jeudi à l'Hôpital central clinique (TSKB) de Moscou, où est décédé Gorbatchev, pour déposer un bouquet de roses rouges.

Dans un sobre message de condoléances, il avait accordé à Gorbatchev « une grande influence sur l'Histoire du monde ».

La dépouille de Mikhaïl Gorbatchev sera exposée samedi dans la salle des colonnes de la Maison des syndicats, sise à côté de la Douma et presque en face de la place Rouge. Les Russes pourront lui faire leurs adieux à la mi-journée, pendant deux heures et non quatre, comme annoncé initialement.