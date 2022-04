François Hollande répond aux questions des journalistes après avoir voté pour le second tour de l'élection présidentielle, à Tulle, le 24 avril 2022.

François Hollande estime qu’une alliance avec Jean-Luc Mélenchon pour les législatives de juin prochain entraînerait la disparition du Parti socialiste. Invité sur France Info ce jeudi 28 avril, l'ancien président de la République a mis en garde contre la disparition du camp social-démocrate.

La France insoumise, le Parti socialiste, le Parti communiste et Europe Ecologie Les Verts tentent de passer des accords en vue des législatives.

François Hollande a tenu à clarifier sa position sur ce sujet :

« Le Parti socialiste doit être fidèle à sa propre histoire. Je ne parle pas de mon bilan, je parle de l'histoire de la gauche et du PS, qui a permis d'avoir deux présidents et un premier ministre de cohabitation ».

François Hollande considère que l'accord électoral sur la table est à ce stade « inacceptable » car il mènerait à ce que, « dans trois quarts des circonscriptions de France, il n'y ait plus au premier tour de candidat socialiste, ou écologiste, ou communiste. Jamais dans l'histoire de la gauche on a eu ce type de comportement ».

L’ancien chef de l’Etat reproche aux Insoumis de se baser uniquement sur les résultats du premier tour de l'élection présidentielle pour les extrapoler et établir leurs projections.

François Hollande n’a pas caché ses désaccords avec certains points du programme de Jean-Luc Mélenchon comme le respect des traités européens ou le départ de l'OTAN.

L’ex-président de la République estime que ces positions sont susceptibles de mettre à mal « la crédibilité » de la gauche :

Ce serait « une remise en cause de l’histoire même du socialisme, de François Mitterrand et ses engagements européens, de Lionel Jospin et sa crédibilité économique et ses avancées sociales. (…) Personne ne refuse de discuter. Mais discuter n'est pas disparaître ».

François Hollande ne pense pas que cet accord puisse être accepté entre le PS et LFI.

Si l’accord était accepté, il signifierait que « le Parti socialiste aura décidé de disparaître », d’après François Hollande.

François Hollande souhaite que cet éventuel accord soit « revu ou repoussé de manière à ce que le Parti socialiste puisse, avec ses partenaires écologistes, communistes, commencer à envisager une autre union ».