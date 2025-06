Solitude du pouvoir

François Bayrou, isolé par l'échec du conclave sur les retraites, ne trouve pas beaucoup de soutien même dans son gouvernement

L’échec du conclave sur les retraites a laissé François Bayrou en posture délicate, et plus isolé que jamais sur la scène politique. Depuis lundi soir, la menace d’une double motion de censure plane de nouveau sur son gouvernement, mais cette fois, le Premier ministre ne semble plus pouvoir compter sur le soutien sans faille de sa majorité. Dans son propre camp, les soutiens sont rares et discrets. Les députés Modem, pourtant traditionnellement loyaux, peinent à défendre une ligne devenue floue et impopulaire.