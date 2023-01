Football : la mise en retrait de Noël Le Graët de la Fédération française actée

Noël Le Graët a été provisoirement écarté de la présidence de la Fédération française de football.

La Fédération française de football (FFF), via son comité exécutif (Comex), a tranché, après près de trois heures de débats. Il a été décidé la mise en retrait de Noël Le Graët, au moins jusqu’aux conclusions de l’audit commandé par le ministère des Sports concernant les dysfonctionnements à la tête de l’institution. Celui-ci se terminera à la fin janvier et il fait compter une quinzaine de jours pour obtenir ses conclusions. L'agente de joueurs Sonia Souid a également dénoncé dans un long entretien à L'Équipe du 10 janvier le comportement déplacé du président de la Fédération française de football. Les faits se seraient passés entre 2013 et 2017.

Mais le dirigeant breton ne démissionne pas et conserve donc poste mais il ne s’exprimera plus dans les médias. Philippe Diallo, président délégué de la FFF, assurera l’intérim.

Par ailleurs, le Comex de la FFF, informé des modalités de la prolongation du contrat de Didier Deschamps à la tête de l’Équipe de France jusqu’en 2026, l’a validée à l’unanimité.