Les flux d'eau profonde qui entraînent les courants océaniques pourraient diminuer de 40% d'ici 2050 à cause de la fonte rapide des glaces antarctiques, selon une équipe de scientifiques australiens. Pourquoi cela pourrait-être désastreux ? Ces courants transportent de la chaleur vitale, de l'oxygène, du carbone et des nutriments dans le monde entier.

Le réseau de courants océaniques de la Terre est en partie entraîné par le mouvement descendant de l'eau salée froide et dense vers le fond marin près de l'Antarctique. Mais à mesure que l'eau douce de la calotte glaciaire fond, l'eau de mer devient moins salée et dense, et le mouvement vers le bas ralentit.

"Notre modélisation montre que si les émissions mondiales de carbone continuent au rythme actuel, le renversement de l'Antarctique ralentira de plus de 40% au cours des 30 prochaines années - et sur une trajectoire qui semble se diriger vers l'effondrement", a déclaré le professeur Matthew England, responsable de l'étude. .