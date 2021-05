Fitch maintient la note de la France à AA avec perspective "négative"

L'agence de notation Fitch Ratings a maintenu vendredi à AA la note de la dette à long terme de la France, assortie encore d'une perspective négative à cause des incertitudes sur l'évolution de sa dette publique. Cette note attribuée à la France est la troisième meilleure sur l'échelle de notation de Fitch, qui compte 22 échelons. Elle correspond à un émetteur de haute qualité.

"La note AA de la France est soutenue par une économie importante, riche et diversifiée, des institutions solides et efficaces et un historique de stabilité macro-financière", justifie l'agence de notation, qui note que "l'économie française a montré des signes de résilience au choc du coronavirus". Néanmoins, "les finances publiques, et en particulier le niveau élevé de la dette publique, constituent une faiblesse de la notation", poursuit-elle.

"La perspective négative reflète l'incertitude entourant la trajectoire de l'endettement public suite au choc de la pandémie Covid-19, qui a laissé la dette publique nettement plus élevée que les années précédentes, et qui risque d'augmenter encore à long terme", prévient Fitch. D'autant que "cette détérioration s'est produite dans le contexte de niveaux d'endettement déjà élevés par rapport aux pairs, de progrès limités en matière d'assainissement budgétaire ces dernières années et d'une croissance économique modérée."

L'agence "s'attend à ce que le deficit public se réduise au cours des deux prochaines années, mais à un rythme modéré, au vu du soutien public toujours substantiel lié à la pandémie". Elle prévoit "un déficit global à 8,7% du PIB cette année", et 5,7% en 2022.

À Lire Aussi

"Effacer les dettes publiques - c’est possible et c’est nécessaire" de Hubert Rodarie : la thèse "contre-intuitive" d’un expert sur un sujet qui interroge les économistes, un appel à une révolution de la pensée