Fiona Scott Morton renonce à devenir économiste en chef à la Commission européenne

Après une vive polémique, la Commission européenne ne nommera pas une Américaine au poste d’économiste en chef de la direction générale de la concurrence de l'Union. Dans un message posté notamment sur Twitter ce mercredi matin, la commissaire en charge de la Concurrence, Margrethe Vestager, a indiqué que Fiona Scott Morton a choisi de « ne pas accepter le poste. J’accepte cela avec regret, et j’espère qu’elle continuera à utiliser ses compétences extraordinaires pour faire pression en faveur d’une application stricte de la concurrence », a-t-elle ajouté.

Emmanuel Macron s'est dit « dubitatif » mardi 18 juillet sur la potentielle nomination controversée de l'Américaine Fiona Scott Morton à un poste clé de l'UE pour la régulation des géants de la tech :

« Si nous n'avons aucun chercheur (européen) de ce niveau pour être recruté par la Commission, ça veut dire que nous avons un très grand problème avec tous les systèmes académiques européens », a confié le chef de l’Etat français. Il a souligné notamment l'absence de « réciprocité » de la part des États-Unis et de la Chine pour nommer des Européens qui seraient « au cœur de (leurs) décisions ».

Cinq commissaires, l'Espagnol Josep Borrell, le Français Thierry Breton, la Portugaise Elisa Ferreira, l'Italien Paolo Gentiloni et le Luxembourgeois Nicolas Schmit ont écrit à la présidente Ursula von der Leyen pour réclamer une réévaluation de cette nomination, a confié mardi soir à l'AFP un haut responsable européen qui regrette un manque de débat et de transparence.

Des élus ont critiqué les anciennes fonctions de Fiona Scott Morton comme responsable de l'analyse économique à la division antitrust du ministère américain de la Justice, entre 2011 et 2012, ou de consultante pour des grands groupes de la tech comme Amazon, Apple et Microsoft. Ils ont dénoncé de possibles conflits d'intérêts et le risque d'une ingérence de Washington dans des décisions de l'UE.

Emmanuel Macron a indiqué avoir « beaucoup de respect » pour Fiona Scott Morton mais « elle a été embauchée par beaucoup d'entreprises et devrait se porter en retrait de ces situations ce qui rend assez inopérant ce pour quoi on l'embauche. Je pense que les Européens ont besoin de développer des compétences européennes, d'avoir une autonomie stratégique (...), il faut avoir une autonomie de pensée » et le recrutement de Fiona Scott Morton « n'est pas forcément la décision la plus cohérente à cet égard », a-t-il déploré.

