Offshore Feu vert pour la construction du parc éolien en mer au large des îles d'Yeu et de Noirmoutier

La société Éoliennes en Mer des îles d’Yeu et de Noirmoutier (EMYN) annonce le 6 avril 2023 que ses sous-traitants réaliseront de premières opérations en mer dès cet été, pour démarrer l’installation de 62 éoliennes en 2024. Ocean Winds, Sumitomo Corporation, la Banque des Territoires et Vendée Énergie font partie des accords de financements et investissent environ 2,5 milliards d’euros pour ce projet engagé en 2014.

Le projet prévoit l’installation de 62 éoliennes, pour une puissance totale de 496 MW. "Ces éoliennes alimenteront chaque année près de 800 000 personnes en électricité, soit l’équivalent de la population de la Vendée", relève EMYN.