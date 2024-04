Fermeture de l’A13 : Pécresse « demande à l’État de prendre en charge la gratuité de l’A14 »

La fermeture de l’A13, au moins jusqu’à ce lundi, est une «galère effroyable pour les Franciliens et les Normands», a commenté Valérie Pécresse dimanche sur X.

La fermeture de l’A13, au moins jusqu’à ce lundi, est une «galère effroyable pour les Franciliens et les Normands», a commenté Valérie Pécresse dimanche sur X. Alors pour «garantir l'accès à Paris pour tous durant les travaux», la présidente de la région Île-de-France «demande à l'État de prendre en charge la gratuité de l'A14 et à SNCF Transilien de renforcer l'offre de transports en commun à l'Ouest».

L’axe routier reliant la capitale à la Normandie a été fermé en urgence vendredi dernier, après la découverte d’une fissure transversale de 50 à 80 centimètres de profondeur par endroits, causées par un «glissement de terrain». L'autoroute A13, qui relie la capitale à Rouen et Caen, restera fermée dans les deux sens de circulation entre Paris et Vaucresson au moins jusqu'au lundi 22 avril inclus. La surveillance de la fissure est en cours et «se poursuivra jusqu'au lundi 22 avril pour permettre un premier point d'étape. Selon les résultats de cette surveillance, une réouverture pourra être envisagée dans le courant de la semaine prochaine», ajoutent les autorités dans un communiqué. De nouvelles informations devraient être transmises ce lundi soir.