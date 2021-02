Faire assassiner quelqu'un coûte moins cher qu'avant en Europe

Police

Des tueurs à gages plus jeunes et inexpérimentés sont accusés d'être responsables d'une augmentation de la violence des gangs à travers l'Europe, car le coût d'un assassinat a baissé.

Selon un rapport d'Europol cité par le quotidien britannique The Independent quelques Etats membres «ont noté qu'un meurtre coûte actuellement beaucoup moins cher que par le passé, car un plus grand nombre de criminels inexpérimentés et plus jeunes sont prêts et disponibles pour commettre ce type de crime».

Le phénomène est même, peut-être sous estimé car "Un homicide considéré comme un événement isolé n'a pas de dimension transfrontalière claire et les pays ne partagent pas systématiquement les informations avec les partenaires internationaux et Europol», indique le rapport.