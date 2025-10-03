Guerre hybride

Face aux survols de drones, l’Europe impuissante : après l’Allemagne, la Belgique prise pour cible

De l’Allemagne à la Belgique, les incursions de drones non identifiés se multiplient sans réponse claire des autorités. Alors que les survols gagnent l’ouest du continent, les États européens peinent à coordonner leur réaction et à garantir la sécurité de leurs espaces aériens. Une série d’incidents qui met en lumière l’impréparation des dispositifs de surveillance face à des menaces hybrides et insaisissables.