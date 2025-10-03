Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
mail icon
reserche
mail icon
facebook logox logolinkedin logoflux logo
best of png

BEST OF

Best-Of du 20 au 26 septembre

Internationalil y a 3 heures
Un drone russe survole Kyiv lors de frappes de drones et de missiles, le 7 septembre 2025, dans le contexte de l’invasion russe de l’Ukraine. Selon les autorités, la Russie a lancé tôt le 7 septembre sa plus vaste salve aérienne jamais menée contre l’Ukraine, incendiant le siège du gouvernement ukrainien à Kyiv.
Un drone russe survole Kyiv lors de frappes de drones et de missiles, le 7 septembre 2025, dans le contexte de l’invasion russe de l’Ukraine. Selon les autorités, la Russie a lancé tôt le 7 septembre sa plus vaste salve aérienne jamais menée contre l’Ukraine, incendiant le siège du gouvernement ukrainien à Kyiv. © AFP or licensors
Guerre hybride

Face aux survols de drones, l’Europe impuissante : après l’Allemagne, la Belgique prise pour cible

De l’Allemagne à la Belgique, les incursions de drones non identifiés se multiplient sans réponse claire des autorités. Alors que les survols gagnent l’ouest du continent, les États européens peinent à coordonner leur réaction et à garantir la sécurité de leurs espaces aériens. Une série d’incidents qui met en lumière l’impréparation des dispositifs de surveillance face à des menaces hybrides et insaisissables.

avec Emmanuel Cahour
author imageEmmanuel Cahour

No description

Voir la bio »

Face aux survols de drones, l’Europe impuissante : après l’Allemagne, la Belgique prise pour cible

Vu sur: Le Figaro

Le sujet vous intéresse ?

Mots-Clés