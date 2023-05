Fabien Roussel (PCF) assure qu'il ne veut pas quitter la Nupes

Fabien Roussel a clarifié ses positions sur la Nupes ce week-end.

Le chef du parti communiste Fabien Roussel appelle à ce que la Nupes « accepte les choix de chaque force politique » qui la composent et assure n'avoir pas l'intention de quitter l'alliance, a-t-il confié samedi soir à l'AFP et selon des informations du Figaro.

Une réunion houleuse s'est tenue mardi entre les dirigeants de la Nupes, Fabien Roussel a tenu à rectifier les propos que LFI lui a prêtés, l'accusant d'avoir comparé la coalition à un boulet.

Fabien Roussel a tenu à affirmer qu'il n'avait pas l'intention de quitter la Nupes :

« J'ai dit effectivement que la Nupes c'est pour moi autant une perspective d'espoir, parce qu'on a construit beaucoup ensemble, mais c'est aussi un boulet si ça nous tire vers le bas, si ça nous enferme dans des constructions politiques incontournables. Si on ne peut pas y dire ce que l'on pense, c'est un boulet, une camisole, un carcan. (…) Et quand Manuel Bompard m'a dit : « on a compris que tu veux sortir de la Nupes », j'ai dit « non! »», a-t-il confié à l'AFP.

Avant de parler des élections européennes ou de la présidentielle, Fabien Roussel estime que la Nupes doit se concentrer d'abord « sur le mouvement social historique contre les retraites ».

Le leader communiste souhaite réunir « les 250 parlementaires qui ont signé le référendum d'initiative partagé, qu'on aille chercher au-delà de la Nupes et qu'on prenne ensemble des initiatives » afin de poursuivre la bataille sociale.

