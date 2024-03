Explosion de 541 % de l'immigration illégale en Europe en provenance de l'Afrique de l’Ouest

L’agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes Frontex a publié un nouveau rapport.

« Le nombre de passages irréguliers à la frontière vers l'Union européenne au cours des deux premiers mois de 2024 a atteint 31 200, un niveau similaire à celui d'il y a un an », indique le rapport de Frontex.

Si les trajets migratoires via la mer Méditerranée ont « connu la plus forte baisse des détections de passages irréguliers parmi les grandes routes (-70 %) », la route entre l’Afrique de l’Ouest et l’Europe connaît sa plus forte augmentation (+541 %) avec 12 000 passages signalés en seulement deux mois. Ceux-ci viennent principalement du Mali, du Sénégal et de la Mauritanie.