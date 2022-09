Euthanasie : faut-il une nouvelle loi ? Marine Le Pen y est opposée et demande un référendum

Couloir d'hôpital

Depuis 2016, la loi Claeys-Leonetti encadre la fin de vie en France. Le texte est trop restrictif pour les partisans de l’aide active à mourir. Il permet déjà beaucoup et devrait surtout être mieux appliqué, répondent les opposants à l’euthanasie. Un débat relancé dans un contexte où le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) doit rendre son avis sur le sujet mardi 13 septembre souligne La Croix.

Légiférer la fin de vie : le sujet est sensible et le souhait d'Emmanuel Macron de lancer le débat à l'Assemblée, réel. Il l'a confirmé lundi 12 septembre, à l'occasion d'une rencontre avec l'Association de la presse présidentielle, tout en rappelant sa volonté de lancer une convention citoyenne en amont des discussions parlementaires, dès le mois d'octobre ajoute Le Figaro.

«Ce sont des sujets qui touchent à l'intime», estime Marine Le Pen, présidente du groupe Rassemblement national à l'Assemblée. «Si tant est qu'il faille prendre des décisions, c'est au peuple français de les prendre», a-t-elle poursuivi, défendant plutôt «l'intermédiaire d'un référendum». Et de poursuivre : «En ce qui me concerne, j'y suis opposée. Nous avons une loi qui est bien faite, la loi Claeys-Leonetti, et il ne faut pas aller au-delà.» souligne Le Figaro.